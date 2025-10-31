ブリストル・シティで今季公式戦13試合に出場してきた日本代表MF平河悠は、現在前線への配置転換に取り組んでいるという。町田ゼルビアから昨年夏にブリストル・シティへと期限付き移籍してきた平河は、今シーズンの公式戦13試合中10試合が途中出場という状況になっている。先発したのは開幕からの2試合と、カップ戦での1試合のみ。その他は後半途中や試合終了間際に投入される役割が任されているものの、出場時間はかなり少なく、