AIが小説を書き、絵を描き、音楽をつくるのが当たり前になった今、あらゆる仕事がAIに代替されつつある。では、人間にしかできない“価値のある”仕事をするためにはどうしたらいいのだろうか。脳科学者が解説する。※本稿は、津田一郎『脳から心が生まれる秘密』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。AIと人間は何が明確に違うのか自然言語（プログラム言語ではなく、普段、私たちが使っている言語）でやり取りできる生成