「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）ソフトバンクが逆転勝ちで２連勝。対戦成績を２勝１敗とした。先発のモイネロが６回１失点。七回からは藤井、松本裕、杉山のリレーで阪神の反撃を封じた。六回に無死一、二塁、七回には１死三塁、八回には２死一、三塁、九回は１死一、二塁と終盤は再三のピンチを迎えたが、相手に得点を許さなかった。試合後、小久保監督はグラウンド上の