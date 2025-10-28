マクドナルドは11月4日から、「マックフライポテト」のMサイズとLサイズを、特別価格の250円(税込、以下同)で販売する。通常はMサイズ330円〜、Lサイズ380円〜(価格は店舗によって異なる)で販売しているため、最大130円引きとなるキャンペーン。11月4日から11月16日までの13日間限定。〈年間8億食を販売する人気サイドメニュー〉「マックフライポテト」はマクドナルドを代表する人気のサイドメニュー。厳選した品種のじゃがいもを