俳優のファーストサマーウイカ（35）が28日、自身のインスタグラムを更新。書道の腕前を披露した。ウイカは「書道楽しいよ、筆は精神が出ます」とコメント。「中間」と書かれた作品を披露した。昨年放送されたNHK大河ドラマ「光る君へ」では、清少納言を演じ、見事な筆さばきを披露したウイカ。今年3月の投稿では、「NHK高校講座書道1担当させていただきます〜！」と報告していた。そのためこの投稿にフォロワーからは