主婦・ブロガーの藤緒ミルカさんの3時間ぶりに解放された愛猫たちの様子を描いた漫画が、Xで100以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む自宅の工事があった日、3匹の愛猫には離れた部屋にいてもらうことにしました。工事が思ったよりも長引き、3時間後に迎えに行くと…という内容で、読者からは「3時間よく耐えたね！」「猫たちの気持ち、よく分かる」「お疲れさまでした」などの声が上がっています。