主婦・ブロガーの藤緒ミルカさんの3時間ぶりに解放された愛猫たちの様子を描いた漫画が、Xで100以上の「いいね」を集めて話題となっています。

自宅の工事があった日、3匹の愛猫には離れた部屋にいてもらうことにしました。工事が思ったよりも長引き、3時間後に迎えに行くと…という内容で、読者からは「3時間よく耐えたね！」「猫たちの気持ち、よく分かる」「お疲れさまでした」などの声が上がっています。

全力で詰め寄る猫たちに飼い主なすすべなし…

藤緒ミルカさんは、Xやブログ「母さんは今日も世話をやく」で漫画を発表しています。藤緒ミルカさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

藤緒ミルカさん「2016年2月29日からです。当時働いていた会社をクビになり、どうしようかと悩みましたが、『これはきっと“好きなことをしていくといい”というお告げなんだ』と解釈して漫画を描き始めました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

藤緒ミルカさん「猫たち3匹が、1つの部屋に隔離されることがまれだったので描いてみました。普段、家中を自由に動き回っているので、それを封じられた不満を一気にぶつけてくる様子は、申し訳なさもありつつも、とてもかわいかったです」

Q.工事の間、猫たちはどのような様子でしたか。

藤緒ミルカさん「恐らくベッドの下でビクビクしていたと思います。工事が長引きそうだったので時々様子を見に行っていたのですが、私の足音に反応して騒ぎ出していたので、神経を研ぎ澄ませて部屋の外の様子をうかがっていたのだと思われます」

Q.閉じ込められていた間の3匹の様子は、それぞれ性格の違いが出ていましたか。

藤緒ミルカさん「特に物音は聞こえなかったので静かに待ってはいましたが、『悲しみに暮れる』『即寝』『ドアを睨む』という3匹それぞれの時間を過ごしていたと思われます。でも全員が部屋から出るチャンスを狙って、ピリッとしていたと思います」

Q.猫たちから「確認」されていたときの、心境を教えてください。

藤緒ミルカさん「最初は恋しがられてちょっとうれしかったですが、あまりに長いので、閉じ込められていた悲しみをぶつけられているように感じて、平謝りしました。3時間分の不満ですから、鼻息とマーキングは想像以上に多くておなかいっぱいでした」

Q.普段、藤緒さんが帰宅したときなど、いつもこの「確認」はあるのでしょうか。

藤緒ミルカさん「玄関まで来て、お迎えしてくれます。『おかえり』というあいさつだと思っているのですが、ほぼ毎回執拗（しつよう）ににおいを嗅がれるので、『どこへ行って何をしてきたのか、そして本当に母さんなのか？』ということをチェックされているような気もします。荷物のチェックもされるので警備はバッチリです」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

藤緒ミルカさん「『猫さんたちの気持ちが分かる』『3時間お疲れさま』など、猫たちをねぎらうものが多かったです。皆さん猫ファーストなようです。『軟禁すると、この世の終わりのような鳴き方をするんですよね…』というコメントもありました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

藤緒ミルカさん「猫たちに『今日も1日頑張ったね』と褒めてもらえることを糧に、今後も漫画を描いていきたいです。漫画を読んだ人に、クスっと笑みをこぼしてもらえたら本望です。いずれ本として出版されることが私の大きな望みなので、地道に発信を続け、少しずつ形にしていけたらと思っています」