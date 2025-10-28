「サーティワン アイスクリーム」のクリスマスキャンペーンにて今年もすみっコたちのかわいいアイスクリームケーキが登場だ♪『すみっコぐらし』の可愛いビジュアルと人気フレーバーが存分に味わえる、スペシャルケーキを食べよう！☆可愛いデザインと人気フレーバーが楽しめるアイスクリームケーキをチェック！（写真15点）＞＞＞「B‐R サーティワン アイスクリーム」より、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」