【すみっコぐらし】今年も登場☆サーティワンXmasアイスケーキで6味を可愛く満喫♪
「サーティワン アイスクリーム」のクリスマスキャンペーンにて今年もすみっコたちのかわいいアイスクリームケーキが登場だ♪ 『すみっコぐらし』の可愛いビジュアルと人気フレーバーが存分に味わえる、スペシャルケーキを食べよう！
☆可愛いデザインと人気フレーバーが楽しめるアイスクリームケーキをチェック！（写真15点）＞＞＞
「B‐R サーティワン アイスクリーム」より、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」をデザインしたアイスクリームケーキ「すみっコぐらし クリスマス パレット6」が登場する。
「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンにて展開されるこちらのアイスクリームケーキは、みんなで集まって遊んだり演奏を楽しんだり、パーティーをしているシーンをイメージした、すみっコの世界観に合うようなふんわりとした色合いのデザインがとってもキュート。
すみっコの世界観に合うようなふんわりとした色合いのデザインで、ピックがたくさんついているのでかわいく飾って楽しんで。
フレーバーはそれぞれのキャラクターのイメージに合う人気のものがラインナップ。
ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート、キャラメルリボン×チョップドチョコレート、ベリーベリーストロベリー×ピスタチオ×チョコレートチップ、ポッピングシャワー、ラブポーションサーティワン、ホワイトチョコレート×バニラの6フレーバーをお楽しみいただける。
また、アイスクリームケーキのフィルムと台紙にも「すみっコ」と「みにっコ」がデザイン♪ クリスマスらしいふんわりとした赤色が可愛らしさをUP!!
ケーキの大きさは5号サイズ（直径約16cm×高さ約5cm）となっている。
店舗でも便利なモバイルオーダーでもご予約可能。
なくなり次第終了なので注意してね。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
☆可愛いデザインと人気フレーバーが楽しめるアイスクリームケーキをチェック！（写真15点）＞＞＞
「B‐R サーティワン アイスクリーム」より、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」をデザインしたアイスクリームケーキ「すみっコぐらし クリスマス パレット6」が登場する。
すみっコの世界観に合うようなふんわりとした色合いのデザインで、ピックがたくさんついているのでかわいく飾って楽しんで。
フレーバーはそれぞれのキャラクターのイメージに合う人気のものがラインナップ。
ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート、キャラメルリボン×チョップドチョコレート、ベリーベリーストロベリー×ピスタチオ×チョコレートチップ、ポッピングシャワー、ラブポーションサーティワン、ホワイトチョコレート×バニラの6フレーバーをお楽しみいただける。
また、アイスクリームケーキのフィルムと台紙にも「すみっコ」と「みにっコ」がデザイン♪ クリスマスらしいふんわりとした赤色が可愛らしさをUP!!
ケーキの大きさは5号サイズ（直径約16cm×高さ約5cm）となっている。
店舗でも便利なモバイルオーダーでもご予約可能。
なくなり次第終了なので注意してね。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.