イングランド・プレミアリーグのリバプール前監督、ユルゲン・クロップ氏が、前職に復帰する可能性を、サッカーニュースを扱うメディア「インディカイラニュース」が伝えた。クロップ氏は２０２３―２４年シーズン限りでリバプール指揮官を惜しまれつつ退任。現在は、レッドブルのサッカー部門グローバル責任者を務める中、アルネ・スロット監督率いるリバプールは今季、リーグ制覇した昨季から一転、厳しい戦いを強いられてい