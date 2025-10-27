東京・北区の私立女子聖学院中学校高等学校で27日、学校生活でのサングラス着用が解禁された。サングラスを提供したメガネブランド「Zoff」によると全国初となる。解禁日にあわせて、「Zoff」が“サングラス着用”をテーマにした出張授業を全校生徒を対象に実施。授業では、約600人が色の薄いサングラスを着用し、紫外線対策の重要性を学んだ。同社グローバルブランドアンバサダーの人気アイドルグループ「SnowMan」の目黒蓮さん