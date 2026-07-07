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韓国代表に79-81で敗北 バスケットボール日本代表の馬場雄大が怒り

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FIBAワールドカップ予選で日本代表が韓国代表に79対81で敗れた
  • 韓国のヤン・ジェソクがホーキンソンを繰り返し押し倒し逆ギレする場面があり
  • 馬場雄大が仲間を守るためヤンに詰め寄り、一触即発の事態となったとのこと
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