シャオミ・ジャパンは、最新Androidスマートフォン「Xiaomi 17T」を6月4日に発売する。 本稿では、Xiaomi 17Tのクイックフォトレビューをお届けする。 外観 Xiaomi 17Tは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したミドルハイモデル。大きさは約75.2×157.6×8.17mm、重さは約200g。 ディスプレイは、約6.59インチ1.5K（2772×1280）のAMOLEDディスプレイ。リフレッシュレ