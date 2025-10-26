◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)城西大学が大逆転で25年ぶりの優勝を飾りました。1区(6.6キロ)では城西大学の本間香選手(1年)が区間新記録快走。従来の記録18秒上回ります。2区(4.0キロ)では城西大学の兼子心晴選手(4年)が区間新記録をたたき出し、トップを快走。3区(5.8キロ)では区間賞の東北福祉大学の佐々木菜月選手(3年)を始め上位6人が区間記録を上回るハイレベルなレ