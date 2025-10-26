２６日午前６時５０分頃、滋賀県彦根市堀町の市道で、軽乗用車が電柱に衝突しているのを通行人が見つけ、１１０番した。後部座席の同県米原市の女子高校生（１８）と、車外で倒れていた同市の女子大学生（１９）が病院に搬送されたが、死亡が確認された。運転していた同県彦根市の会社員男性（２０）は肋骨（ろっこつ）を折るなどの重傷。彦根署によると、現場は片側１車線の直線道路で、軽乗用車は対向車線側の電柱に衝突して