黒カーデは定番だけど、ちょっと柔らかい雰囲気にしたいならネイビーが正解かも。【ハニーズ】とハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「ネイビーカーデ」は、落ち着いた色味で上品見えしそうなデザインが豊富。ヒアルロン酸加工により優しい着心地が期待できるVネックタイプや、さりげない配色デザインなど、大人コーデにフィットしそう