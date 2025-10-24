10月24日に行われたプロ野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズは単独1位で青山学院大学・中西聖輝投手の交渉権を獲得しました。 ■高校・大学で「日本一」 井上監督"陽キャラ"に好印象 中西投手は、エースとして東都大学リーグの6連覇に貢献した右腕で、智辯和歌山高校と青山学院大学で、ともに日本一を経験しました。 中西聖輝投手：「素直にうれしいという気持ちが一番大きくて、まだまだここ