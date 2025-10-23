人気クリエイター・しなこが手掛けるPinacoが、ファミリーマートと初コラボ♡10月24日から全国一部店舗にて数量限定で発売されます。ファミマ限定のシートマスク2サイズ（オトナ・コドモ各475円税込）と、エンジェルの煌めくバスボール5個入り698円（税込）がラインナップ。原宿カルチャー由来の自由でポップなデザインは、毎日のスキンケアやバスタイムにワクワク感をプラスしてくれま