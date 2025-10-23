Pinaco×しなこコラボ♡ファミマ限定エンジェルスキンケア登場

人気クリエイター・しなこが手掛けるPinacoが、ファミリーマートと初コラボ♡10月24日から全国一部店舗にて数量限定で発売されます。ファミマ限定のシートマスク2サイズ（オトナ・コドモ各475円税込）と、エンジェルの煌めくバスボール5個入り698円（税込）がラインナップ。原宿カルチャー由来の自由でポップなデザインは、毎日のスキンケアやバスタイムにワクワク感をプラスしてくれます♪

夢みるエンジェル気分のシートマスク♡

エンジェル夢みるとぅるりんパック♡ （オトナエンジェルサイズ）

価格：23ml・475円（税込）

エンジェル夢みるとぅるりんパック♡ （コドモエンジェルサイズ）

価格：15ml・475円（税込）

オトナエンジェルサイズ（23ml）とコドモエンジェルサイズ（15ml）の2種類のシートマスクは、純綿100％で肌に優しく、大人も子どもも映えながらスキンケア可能。

5種類のセラミド¹とCICA成分²が肌を整え、乾燥や肌荒れなどの悩みにアプローチします。しなこデザインの羽や星、ハートモチーフで顔全体がまるで魔法にかかったような気分に♡

敏感肌パッチテスト済みです。

*¹セラミドＮＰ、セラミドＮＳ、セラミドＡＳ、セラミドＥＯＰ、セラミドＡＰ（すべて整肌成分）

*²アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸、ツボクサエキス、マデカッソシド（すべて整肌成分）

wakemake新作ティントで叶える♡みずみずしくふんわりマット唇

エンジェルピンクのバスタイム♡

『エンジェルの煌めくバスボール♡』は、5個入りで税込698円。お湯に入れるとやさしいエンジェルピンク色に変わり、しゅわっと泡とラメが舞います。

甘くやさしいフローラルムスクの香りに包まれ、アルガンオイル¹とホホバオイル²でしっとりなめらかな肌に。天使の羽が舞い降りるような、ときめきのバスタイムを自宅で手軽に楽しめます。

Pinaco×しなこで日常にトキメキを♡



Pinacoとしなこのコラボアイテムは、全国一部ファミリーマートで数量限定発売。シートマスク各475円（税込）やバスボール5個入り698円（税込）で、毎日のスキンケアやバスタイムが特別な時間に♡

原宿カルチャー由来の自由でポップなデザインに癒されながら、肌も心もとろけるような贅沢なひとときを楽しんでみてください♪