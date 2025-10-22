アジア野球連盟選挙とWBSC総会で再任が承認世界野球ソフトボール連盟（WBSC）は18日、タイのバンコクで開催された第6回通常総会で役員選挙を実施し、山中正竹氏と六角彩子氏がそれぞれ理事に再選されたと発表した。山中氏はアジア野球部門の大陸代表副会長、六角氏は女子野球部門のアスリート代表理事として4年間の任期を担う。山中氏は17日に行われたアジア野球連盟総会における選挙で副会長に選出され、翌18日のWBSC総会で正