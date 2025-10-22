ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東武東上線の電車にシカが接触したか 乗客3人がケガをしている模様 埼玉県 生き物なんでも情報 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN 東武東上線の電車にシカが接触したか 乗客3人がケガをしている模様 2025年10月22日 17時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 22日夕方、埼玉県川越市で東武鉄道の職員から119番通報があった 東武東上線の電車にシカが接触したとみられ、窓ガラスが割れたという 乗客3人がケガをしているとされ、詳しいケガの程度は分かっていない 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「わし、ボケナスのアホ全部殺すけえ」 通行人をハンマーで殴り、包丁で突き刺して8名殺傷「池袋通り魔事件」の一部始終 死刑は執行されないまま「26年」 2025年9月8日 6時11分 《独自》渡邊渚とNHKの間でトラブルか「担当ディレクターは休職」密着番組“お蔵入り”の理由とその裏側 2025年10月22日 17時0分 東京都立多摩総合医療センターで個人情報流出 「駅のトイレでUSB拾った」郵便で患者の個人情報が届く 病院で管理するUSBに紛失は確認できず 2025年10月22日 20時44分 高橋藍がインフルエンサーuka.と真剣交際の一方で…セクシー女優と“二股”していた《事務所は「プライベートに関しては本人に任せております」》 2025年10月22日 16時0分