東武東上線の電車にシカが接触したか 乗客3人がケガをしている模様

  • 22日夕方、埼玉県川越市で東武鉄道の職員から119番通報があった
  • 東武東上線の電車にシカが接触したとみられ、窓ガラスが割れたという
  • 乗客3人がケガをしているとされ、詳しいケガの程度は分かっていない
