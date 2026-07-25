【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#17【前回を読む】W杯で横行する「偽ユニ」商売の裏側 一部アルゼンチン人が米国の超物価高で編み出したハイテク“錬金術”ボンジーア！長かったW杯もスペインの優勝で幕を閉じた。それにしてもクレージーな大会の決勝はやっぱりクレージーだったよ。予想通り、トランプ米大統領は大会最後にやって来た。ただ、決勝を観戦しに来たというよりは、邪魔をしに来たって感じだった