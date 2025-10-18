１９２０年にパリで撮影されたパブロ・ピカソの写真/Bettmann Archive/Getty Images（ＣＮＮ）スペインの警察が、消えたパブロ・ピカソの絵画について捜査を行っている。当該の作品は展覧会へ向かう途中で行方不明になったとみられる。１９１９年に制作されたグアッシュ画「ギターのある静物」は、縦１２．７センチ、横９．８センチの作品。スペイン南部グラナダのカハ・グラナダ文化センターで開催中の特別展で、１０月９日から展