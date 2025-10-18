メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。メイクが濃すぎても老けて見えるし、逆に薄すぎても疲れた印象に見えて盛れない…。40代はメイクの加減が難しい年代ですよね。そこで今回は、濃すぎても薄すぎてもダメ！40代のちょうどいいメイクをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら1．ベースメイクは8割カバーを意識40代になると、シミやくすみ、くまや肝斑など、お肌の悩みが多様化してくるため、ベースメイクで完璧にカバーし