濃すぎても薄すぎてもダメ！40代にちょうどいいメイクマニュアル
1．ベースメイクは8割カバーを意識
40代になると、シミやくすみ、くまや肝斑など、お肌の悩みが多様化してくるため、ベースメイクで完璧にカバーしたくなり、気が付くと仕上がりが厚塗りになってしまいがちです。
厚塗りを避けるために、ベースメイクでは8割カバーを意識してメイクしてみましょう。8割カバーで仕上げると、厚塗りにはならず、でも手抜き感はないちょうどいい仕上がりになります。
ベージュ系のカバー力のある下地で肌の粗をある程度カバーして、ファンデーションを薄く重ねた状態で、まだ気になる箇所がある場合は、ファンデーションを重ね塗りせずに、コンシーラーでピンポイントカバーしましょう。
2．アイメイクは陰影よりも血色感を
40代のみなさんは、アイメイクといえば陰影をしっかり入れた立体感のあるものがなじみ深いと思いますが、それを今やってしまうと濃いメイクになってしまいます。
濃い締め色がセットされているアイシャドウパレットを使っていると、気付かないうちに馴染みのあるメイクに寄っていってしまうため、思い切ってアイシャドウパレットをアップデートしましょう。オススメなのは、昔の感覚で見たら締め色が入っていないと思えるものです。
さらに、ザ・ブラウンというものよりも、まろやかなコーラルやオレンジ系のカラーで構成されているアイシャドウパレットが40代の目元のくすみをカバーしながら血色感をプラスしてくれるので、いきいきした目元に見せることができます。
3．リップメイクは色よりもボリュームとツヤが重要
トレンドカラーや大人っぽいカラーなど、リップメイクはどんな色を使うかということを意識している方が多いと思いますが、40代を素敵に見せるちょうどいいリップメイクにするなら、使う色よりもボリュームとツヤを意識してみましょう。
年齢を重ねると、唇のボリュームとツヤがなくなってくるので、ここを補ってあげることで、若々しい印象の唇に見せることができます。リップライナーで唇の輪郭を1mmオーバーに描き、ボリューム感を補正します。
リップカラーは好きなものでOKですが、前述したベースメイクとアイメイクと相性がいいのは、血色感のある粘膜カラーです。最後にグロスやプランパーでツヤをプラスすると、表情まで明るく見えるリップメイクの完成です。
使用アイテム
・ヴォワールコレクチュールｎ／クレ・ド・ポーボーテ
・ジェノプティクス CC プライマー ナチュラルベージュ／SK-II
・トーンパーフェクティング パレット00／コスメデコルテ
・ポッピングシルエットシャドウ OR-01／ケイト
・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ
・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー05／クリオ
・ハイパーリフトマスカラ ブラックブラウン／ディーアップ
・ルージュ ディオール オン ステージ 120／ディオール
・クリスタルブルーム リップブーケ セラム04／ジルスチュアート
・オールインワンオーバーリップメーカー02／カラーグラム
いかがでしたか？40代のちょうどいいメイクをご紹介しました。気合を入れて100％の仕上がりを目指すと、仕上がりが濃くなってしまいがちなので、全体の仕上がりが80％くらいを目指してメイクをすると、がんばってる感が出ずに、ちょうどいい仕上がりになりますよ。ぜひ試してみてくださいね！