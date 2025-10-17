ÅìÉðÅ´Æ»¤Ï17Æü¡¢ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¤ÇÃËÀ­±¿Å¾»Î¡Ê54¡Ë¤¬¾èÌ³Ãæ¤ËµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÌ²µ¤³Ð¤Þ¤·¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë¡¢2022Ç¯¤´¤í¤«¤é¾ï½¬Åª¤ËµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤­½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾»Î¤Ï9·î23Æü¸á¸å8»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¤Î¾®¿û¡ÊÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¡Ë¡½Ã«ÄÍ¡Êºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡Ë´Ö¤Ç¡¢½àµÞÎó¼Ö¡Ê10Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢ÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ·â¤·¤¿µÒ