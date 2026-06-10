名古屋市の商業施設で8日、多数の客が目やのどに痛みを訴え、8人が救急搬送される騒ぎが発生した。翌日9日にスプレー噴射によるものであると判明。SNSなどに事件性を疑う声が寄せられている。 関連記事：銀座を襲った「異臭騒ぎ」……平成の「テロ事件」を連想する声も 騒ぎが起きたのは、名古屋市の商業施設「mozoワンダーシティ」で、4階のゲームセンターで、客や従業員がせき込んだり、目やのどの