【漫画】本編を読む診療放射線技師として病院に勤めるアラサー女子を描いた『ギャル技師ちゃん』は、彼女の日常をユーモラスに描くお仕事コメディだ。医師免許を持たない放射線技師は、画像所見の診断を行うことはできない。しかし、毎日レントゲンを撮影していると「折れてるな……」と確信する場面も。立場上、患部の状態をはっきり伝えることは許されない。けれど、骨折しているかどうか気が気でない患者さんに、どうか待