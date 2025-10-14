離婚訴訟の結果に不満を抱き、走行中の地下鉄に放火した60代の男に対し、ソウル南部地裁が懲役12年を言い渡した。【性差別と賛否】女性消防官を山火事現場に派遣せず物議ソウル南部地裁刑事合議15部（ヤン・ファンスン部長判事）は10月14日、殺人未遂、現存電車放火致傷、鉄道安全法違反の罪で起訴された60代の男、ウォン某被告に懲役12年を宣告し、3年間の保護観察を命じた。また、可燃性物質の所持禁止や保護観察所が指示するプ