「とにかく面白いものを作ろうみたいな、アツくなっています!」【写真】黒髪の清楚系から一転、ピンクのベリーショートで“変身”した唐田えりか9月28日、霜降り明星のせいやは自身のYouTubeチャンネルに近況を語る動画を投稿。出演する予定のドラマ『102回目のプロポーズ』の撮影現場の熱量について語った。「1991年に浅野温子さんと武田鉄矢さんが主演を務めたフジテレビ系の月9ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編です。企画