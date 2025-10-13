「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）大学三大駅伝の開幕戦が行われ、下馬評の５強と称された５大学は明暗が分かれる形となった。国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を飾った。強力ルーキーを加えた早大が２位となり、１４年ぶりの表彰台となった。２年ぶりの優勝を狙った駒大は５位、箱根王者の青学大は１４年ぶりの５位以内を逃す７位、５０００メートル、１