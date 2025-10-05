ÂçÀª¤Î¥Ü¥«¥íP¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÞÕ¿Èºî¤¬¤Ò¤·¤á¤­¹ç¤¤¡¢¡Ø¥Ü¥«¥³¥ì2025²Æ¡Ù¤Ïº£²ó¤âÂçÀ¹¶·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯³èÆ°¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤éÄ¾¶á¤Ç¥Ü¥«¥íP¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í¤Þ¤ÇÂçÀª¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ï®¤òºï¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿7000¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊçºî¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï2021Ç¯¤è¤ê¥Ü¥«¥í¶Ê¤ÎÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤¿Tonbi¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Í¤³¤Î¤ª¤Æ¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Ê¸¡¿Á¾²æÈþ¤Ê¤Ä¤á﻿﻿﻿º£Ç¯2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ö¤¢¤¤¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¥È¥í