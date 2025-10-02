大和警察署（資料写真）盗品と知りながらカメラなどを売却したとして、神奈川県警捜査３課と大和署などは９月３０日、盗品等処分あっせんの疑いで、東京都新宿区、無職の男（３１）を逮捕した。逮捕容疑は、４月２４日、東京都中央区の中古品買い取り店で、盗品のカメラなど計７点（時価計約２８９万円相当）を計１９５万円で売却した、としている。同課によると、男は「売ったことは間違いないが、盗品とは知らなかった」と