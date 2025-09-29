【ニューヨーク共同】米大リーグのポストシーズンは出場12チームのうち4球団に日本選手が所属し、30日（日本時間10月1日）開始の3回戦制のワイルドカードシリーズ（WCS）でプレーオフが開幕する。ナ・リーグは大谷、山本、佐々木のドジャースとレッズが対戦し、今永、鈴木のカブスとダルビッシュ、松井のパドレスがぶつかる。ア・リーグは吉田のレッドソックスがヤンキースと対戦し、ガーディアンズがタイガースと顔を合わせる