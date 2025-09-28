EV路線バス向けの専用タイヤ「NANOENERGY M648 EV」（画像：TOYO TIRE）乗りものニュース

拡大するEVバス需要を見越して TOYO TIREが専用タイヤを発売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • TOYO TIREがEV路線バス向けの専用タイヤ「NANO ENERGY M648 EV」を発売した
  • 耐摩耗性能と低電費性能を向上・両立させたタイヤ
  • 日本バス協会は2030年までに、EVバスを1万台導入する目標を掲げている
記事を読む

おすすめ記事

  • 関東圏では交通系IC（Suica）が主力ですが、用途によっては今後、クレジットカードの出番が増えていくかもしれません。こちらは、新交通ゆりかもめがクレカタッチ決済に対応したことをアピールするポスター
    [みんなのケータイ]「交通系ICこそ最強」から「クレカタッチ乗車が侮れない」へ変節するに至った、2つの個人的体験 2025年9月24日 0時0分
  • @AUTOCAR
    800Vへ高電圧化　ボルボ、EVにNvidia製高性能コンピューター搭載　EX90大幅アップデート 2025年9月25日 17時45分
  • @AUTOCAR
    e-2008より鋭いダッシュ　プジョー2008 ハイブリッド（2）　多能なスタイリッシュSUV 2025年9月22日 19時10分
  • EV・PHEVデータ管理システムe-mobilogが、双日株式会社が提供する「EVオートチャージ」と連携　商用EV車両の充電最適化をサポートし 電力料金の抑制を実現
    EV・PHEVデータ管理システムe-mobilogが、双日株式会社が提供する「EVオートチャージ」と連携　商用EV車両の充電最適化をサポートし 電力料金の抑制を実現 2025年9月24日 14時0分
  • 20240906_thum
    航続距離1,000km。発電しながら走る電動アシスト自転車「FUTURE 1000」 2025年9月25日 16時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 有吉が激怒した店巡り「特定班」
    2. 2. 広末涼子の退所で笑い止まらずか
    3. 3. 鈴木奈々 3億円豪邸買えたワケ
    4. 4. 「人数割り勘」で友人と疎遠に
    5. 5. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    6. 6. 妻夫木主演の超大作、上映数激減
    7. 7. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
    8. 8. 緊急避妊薬を求めるダントツ理由
    9. 9. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
    10. 10. 説明して アンミカ夫の疑惑再燃
    1. 11. 毎日同じ文句の客 黙らせたのは
    2. 12. 永野芽郁から乗り換え? 驚く声
    3. 13. 元女優が Vシネマ撮影の裏側告白
    4. 14. MVにラウールの姿ない…しんどい
    5. 15. 中国人が 日本にやってくる理由
    6. 16. よしのり氏 手術も入院もしない
    7. 17. ピエール瀧が地上波出演 大反響
    8. 18. 光代氏 離婚用のマンション存在
    9. 19. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
    10. 20. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
    1. 1. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
    2. 2. 緊急避妊薬を求めるダントツ理由
    3. 3. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
    4. 4. 中国人が 日本にやってくる理由
    5. 5. 教育実習で暴言? 3124万で和解へ
    6. 6. 東京と大阪「流行が1年違う」
    7. 7. 初デートで体の関係OKの若者減る
    8. 8. 会社の金で10億円の家購入? 批判
    9. 9. ステマ問題「例文コメ」に苦笑
    10. 10. 約300件の苦情&市職員も「不快」
    1. 11. 暴行か おにぎりを従業員の頭に
    2. 12. エイズ 感染判明の3人に1人発症
    3. 13. 日本での「不安」急増の理由
    4. 14. 夫が大学生とお泊り…SNSに絶望
    5. 15. 駅で不審物 段ボールの中には
    6. 16. 役所職員 10代女性に性的暴行か
    7. 17. 心霊スポット「迷惑行為」相次ぐ
    8. 18. 職員が市長に 複雑な思い抱える
    9. 19. 「最悪の場所」から倍率1000倍に
    10. 20. 指摘 被告と両親に特殊な関係が
    1. 1. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    2. 2. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    3. 3. ステマ問題 高市氏ら問題視せず
    4. 4. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
    5. 5. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    6. 6. ステマ問題 流れ変える契機に?
    7. 7. 4人惨殺「死刑があなたの定め」
    8. 8. 岩屋外相 林官房長官の支持表明
    9. 9. 竹島の日式典「閣僚出席すべき」
    10. 10. 米トランプ氏と英語で話せる？　自民総裁選候補、対応二分
    1. 11. 「地球最悪の植物」日本で大増殖
    2. 12. 靖国神社のA級戦犯分祀考えずと高市氏
    3. 13. 前橋市長が不貞行為を否定した訳
    4. 14. 総裁選「国民の関心が薄い」
    5. 15. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
    6. 16. パナ こがない電動自転車を発売
    7. 17. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
    8. 18. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    9. 19. 小泉氏陣営の女性議員 Xが大炎上
    10. 20. 四肢欠損ママに集まる応援の声
    1. 1. 中国で小学2年生の算数が物議
    2. 2. 韓国シャーマン 姪を縛り殺害
    3. 3. タトゥー禁止 韓流人気に根付く
    4. 4. 中国で「失われた時代」再現か
    5. 5. 韓国 サービスエリアで酒盛り
    6. 6. 韓国人が恐れる「奴隷島」に潜入
    7. 7. 客が飲んだ水に異常 中国で騒動
    8. 8. 規格外 NY超高級タワマンを訪問
    9. 9. 国連総会で演説 国際は冷ややか
    10. 10. 中国は「21世紀の高速鉄道並み」
    1. 11. 「暴君のシェフ」俳優が感謝示す
    2. 12. 韓国芸能人を指導 セクハラ被害
    3. 13. 露外相「NATOへ攻撃意図はない」
    4. 14. ミツバチに人工栄養食 15倍成長
    5. 15. 国際交流中心都市 世界6位に
    6. 16. 人気ゲーム会社の大型買収
    7. 17. 露の領空侵犯 東欧で相次ぎ
    8. 18. 「iPhone 17」どんな写真を記録?
    9. 19. DJIの小型カメラ「Osmo Nano」
    10. 20. 露 中国空挺部隊に装備提供へ
    1. 1. ベトナムで分離手術 兄は消えた
    2. 2. 市営住宅にLEXUS…問題ないのか
    3. 3. 中国人の海外旅行､今や｢日本が一番人気｣の真実
    4. 4. 毎日コンビニランチ お金持ちか
    5. 5. 日本一の動画配信者 ISSEIの狙い
    6. 6. 独身女性語る 地方移住のリアル
    7. 7. Wi-Fiルーター 電気代は安いのか
    8. 8. 勤務医と開業医 年収の違いは
    9. 9. 薬局でスマホ保険証導入へ 批判
    10. 10. ドコモでiPhone17 知らぬと後悔
    1. 11. 子4人で専業主婦 一時ノイローゼ
    2. 12. 「実家は不要」世代からの意見
    3. 13. 23区の一人暮らし「家賃15万円」
    4. 14. トランプ氏の国連批判が物議に
    5. 15. 「扶養内」と「外」メリットは
    6. 16. PayPay銀行 10年後にどうなる?
    7. 17. ｢あんぱん｣やなせたかしの妻ががん闘病中に使った｢丸山ワクチン｣が承認なしで50年以上売られ続ける事情
    8. 18. 能登のために「タッチ」で支援を
    9. 19. 「ブラックカード」の収入事情
    10. 20. 1000万円貰ったら贈与税は?
    1. 1. 女子大生に片想いで 天国と地獄
    2. 2. Gensparkが「全部入りAI」に進化
    3. 3. LINEトークのバックアップ対処法
    4. 4. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
    5. 5. P付与禁止後も ふるさと納税は?
    6. 6. 安いだけの100均は過去のもの
    7. 7. Uberが配達員離れ対策か 分析
    8. 8. 「iPhone17」注目度高い機種は
    9. 9. 35mmフルサイズ対応のレンズ発売
    10. 10. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    1. 11. Xiaomi 大画面ディスプレイ搭載
    2. 12. 折り曲げて使えるLEDライト登場
    3. 13. 配達員語る今すべきキャンペーン
    4. 14. Ankerのおすすめ「ケーブル」
    5. 15. ミニPC勢には1台 Mac mini便利
    6. 16. Ankerのコラボポーチ 期待通り
    7. 17. スマホ2台持ち スマートバッグ
    8. 18. 充電楽に CIOのマグネット変換器
    9. 19. バクテリアが蘇生 蘇生する?
    10. 20. アイリスオーヤマ冷蔵庫がお得
    1. 1. BDで 朝倉未来が呆れ&観客もあ然
    2. 2. 大谷は「厳しくなった」落胆の声
    3. 3. 伝説のグラドルが 衝撃の姿披露
    4. 4. ソン・フンミン落選…AFCに失望
    5. 5. 日ハム新庄監督に 続投熱望の声
    6. 6. 田中将大に200勝未達成の現実味
    7. 7. 広陵の事件 被害者側を告訴の訳
    8. 8. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
    9. 9. 大相撲の優勝決定 超異例事態も
    10. 10. 三浦皇成 127回目のG1で悲願達成
    1. 11. ホークス連覇 最下位からV字回復
    2. 12. 田中の200勝足踏みにヤキモキも
    3. 13. 1児のママ 29歳女優に「美しい」
    4. 14. カープ次期監督候補、軒並み脱落
    5. 15. 大谷上回り MVPになる可能性は
    6. 16. 【スプリンターズS】ウインカーネリアンV！　三浦皇成は涙の悲願のJRA・G1初勝利「本当に長かった」
    7. 17. 大谷翔平が試合後食べる寿司ネタ
    8. 18. ロッテ吉井監督 今季限りで退任?
    9. 19. F1 角田&ローソンに解雇可能性
    10. 20. 史上初 大谷が複数回「50&20」を
    1. 1. 有吉が激怒した店巡り「特定班」
    2. 2. 広末涼子の退所で笑い止まらずか
    3. 3. 鈴木奈々 3億円豪邸買えたワケ
    4. 4. 妻夫木主演の超大作、上映数激減
    5. 5. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
    6. 6. 説明して アンミカ夫の疑惑再燃
    7. 7. 永野芽郁から乗り換え? 驚く声
    8. 8. よしのり氏 手術も入院もしない
    9. 9. MVにラウールの姿ない…しんどい
    10. 10. 光代氏 離婚用のマンション存在
    1. 11. ピエール瀧が地上波出演 大反響
    2. 12. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
    3. 13. 「芦田なの?」と最新姿に沸く
    4. 14. 「歩行困難」鈴木おさむ氏の症状
    5. 15. 鬼滅は例外 アニメ作画崩壊の謎
    6. 16. 活動休止から100日 国分太一の今
    7. 17. 矢沢永吉とは思わず 土下座謝罪
    8. 18. 笠井信輔 帯状疱疹の悪化を報告
    9. 19. 視聴率トップ番組で卒業相次ぐ訳
    10. 20. 壇蜜の最新姿に「大丈夫かな?」
    1. 1. 「ゲーム不倫」夫にも捨てられる
    2. 2. 学校の式典出席も…服装で大失敗
    3. 3. 「老害」土日は漫画三昧の日々
    4. 4. 「意外と太い」と思った瞬間9選
    5. 5. 三井住友カードで還元 変更点は
    6. 6. 箸が止まらない 絶品なすレシピ
    7. 7. かぼちゃを使ったレシピ 選び方
    8. 8. 北海道の秋を堪能するランチブッフェが10月1日からスタート（札幌市）
    9. 9. 機能的 ダイソーの330円バッグ
    10. 10. ユニ女が絶賛する注目のアイテム
    1. 11. 「足柄」はなんて読む？正解をチェック！
    2. 12. シャトレーゼの「眼福スイーツ」
    3. 13. スタバ新作ケーキ マニア太鼓判
    4. 14. セザンヌ 2025年冬新作が登場
    5. 15. シャトレーゼ 秋の新作スイーツ
    6. 16. キレイに穿けるスウェットパンツ
    7. 17. 40・50代にお薦め GUジャケット
    8. 18. 本物そっくり じゃがポックル
    9. 19. 子どもが切符紛失 親の実態
    10. 20. Amazonで購入するべきシューズ