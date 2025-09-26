26日、小泉進次郎農水大臣が会見で週刊誌等で報じられた総裁選での“ステマ指示疑惑”について謝罪した。【映像】「規程違反では？」追及され下を向く小泉大臣 記者から「週刊誌等で小泉大臣の陣営が動画配信サイトに（小泉候補に対しては）前向きなコメントを、他の候補には貶める書き込みを依頼するという内容があった」として事実関係を聞かれた小泉大臣は以下のように答えた。「私を支援してくれている議員の事務所におい