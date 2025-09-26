“日本人”の躍動に会場大盛り上がり【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦を8-0で制し、4年連続の地区優勝を決めた。地元放送局「スポーツネットLA」のでは、シャンパンファイトの様子を生中継。ベッツのインタビュー中には、突然インタビューが中断され、日本人スタッフの“躍動”にカメラが向けられた。地区優勝に沸くドジャース