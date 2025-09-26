“日本人”の躍動に会場大盛り上がり

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦を8-0で制し、4年連続の地区優勝を決めた。地元放送局「スポーツネットLA」のでは、シャンパンファイトの様子を生中継。ベッツのインタビュー中には、突然インタビューが中断され、日本人スタッフの“躍動”にカメラが向けられた。

地区優勝に沸くドジャースのロッカールームでは、レポーターのキルステン・ワトソンさんがベッツにインタビュー。すると突然、「こちらの様子を捉えないといけません！ プリーズ！ この瞬間を見てください！」とインタビューを中断。カメラの先にいたのは中島陽介トレーナーだった。

シャンパンファイト中には、中央にスペースが開けられ、選手やスタッフが“ヘッドスライディング”。中島トレーナーがびしょ濡れになりながら滑り込むと、ベッツも「レッツゴー！ ビッグP（ビッグ・ポッサム）！ オーマイゴッシュ！」と大興奮だった。

ワトソンさんは「象徴的なシーンでしたね！」と笑顔を見せ、ベッツのインタビューを再開。ウィル・アイアトン氏や、ウィル・スミス捕手、ミゲル・ロハス内野手も豪快にダイブしていた。（Full-Count編集部）