東京・赤坂の交差点で、出合い頭の事故でタクシーがひっくり返り、運転手や乗客ら4人が搬送されました。交通量の多い交差点で、車が完全にひっくり返ってしまっています。25日午後1時ごろ、東京・港区赤坂の交差点で、乗用車とタクシーが出合い頭に衝突しました。事故現場を見た人は「明らかに物と物がぶつかった『ボン』という音がして、気づいた頃には車がひっくり返っていた」と語りました。この事故でタクシーがひっくり返り、