Photo: はらいさん 2003年にオープンしたApple 銀座が約3年間の工事を終え、明日9月26日（金）にリニューアルオープンを迎えます。米国以外で世界初のストアであるApple 銀座。一体どう生まれ変わったのでしょうか？ 先行内覧会にご招待いただき、実際に建物内を見てきました。全4フロア構成。エレベーターにもぜひ注目を Photo: はらいさん