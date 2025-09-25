自分で考えて動ける子を育てるには、どうすればいいのか。早稲田大学教育・総合科学学術院の河村茂雄教授は「親がしつけのために発したひと言が、子供の考える力を低下させることがある。最悪の場合、指示がなければ動けない子になってしまう。将来の可能性を最大限引き出すためには、参考にしてほしい声のかけ方がある」という――。（第1回）※本稿は、河村茂雄『大学生の安全行動志向にみる 大人になるための非認知能力』（図書