¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²ÏÂ¼ÌÐÍº¡ØÂç³ØÀ¸¤Î°ÂÁ´¹ÔÆ°»Ö¸þ¤Ë¤ß¤ë Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡Ù¡Ê¿Þ½ñÊ¸²½¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¿Æ¤Î¶µ°éÇ®¿´¤µ¡É¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë
¶áÇ¯¡¢ÆýÍÄ»ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÁá´ü¶µ°é¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ºÐ¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍÌ¾ÍÄÃÕ±à¤Ø¤Î¤ª¼õ¸³½àÈ÷¶µ°é¡¢ÍÄ»ù¶µ¼¼¡Ê»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Ê¤¯ÃÎÅªÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
½¬¤¤»ö¤â°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1ºÐ»ù¤Ç¤Ï¥ê¥È¥ß¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡¢3ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¥Ô¥¢¥Î¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î²»³Ú´Ø·¸¤ä¡¢ÂÎÁà¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ø·¸¤¬¤ª¤â¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ê¥È¥ß¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÎÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÇ½ÎÏ¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶µ°éË¡¤Ç¤¹¡£
Áá´ü¶µ°é¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àè¤ò¤ß¤¹¤¨¤Æ¿Æ¤¬²ÝÂê¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Î§À¤Î·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÄ»ù¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´Íý¤Ë¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÊÊì¿Æ¤Î¾Ð´é¡¦¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òµá¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î´üÂÔ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÍ×µá¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ³èÆ°¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤¯¡Ö¤è¤¤»Ò¡×¤Û¤É¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤Î¤»¤è¤¦¤È½¸Ãæ¤¹¤ë¿´Íý¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤È¤¹¤ì°ã¤¤¡¢°¦Ãå´Ø·¸¤Î·ÁÀ®¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Î§À¤òË³¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Î§À¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡È´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É
¼«Î§À¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ï¡¢¼«È¯Åª¤Ê¤â¤Î¤«¤é»Ï¤á¤¿»î¹Ôºø¸í¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä·ë²Ì¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«È¯Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Í·¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ç¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä·ë²Ì¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¤¦¤Þ¤¯Ã£À®¤Ç¤¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Û¤á¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤È¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Ä¶ÀßÄê¤Ë¤è¤ë´ÖÀÜÅª¤ÊÂ¥¤·¡Û
¼«Î§À¤Î·ÁÀ®¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤ÎÃ£À®¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤«¤é¼«È¯Åª¤ËÌ´Ãæ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¡ÊÍ·¶ñ¤ä³¨ËÜ¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤Ê¤ÉÇÛÃÖ¤¹¤ë¡Ë¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤º»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡¢´ÖÀÜÅª¤ÊÂ¥¤·¤ò¡¢ËÉÙ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÏNG
¡Ú¼«Î§Åª¹ÔÆ°¤ÎÈ¯¸½¤ò·×²èÅª¤ËÀ¸¤«¤¹¡Û
ÍÄ»ù´ü¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ü¤¯¡¦¤ï¤¿¤·¤¬¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÁÍý¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¿¨¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÊÝ¸î¼Ô¤¬Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¡¢¶Ø»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ò¶¯¤¯¶Ø»ß¡¦ÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¼«Î§Åª¹ÔÆ°¤ÎÈ¯¸½¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢»þ´ÖÅªÌäÂê¡¢´Ä¶ÅªÍ×°ø¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í·¤Ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ÆÊÒÉÕ¤±¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªÎÁÍý¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¡×¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤»¡¢¸å¤«¤é°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë°ÕÍß¤òÈ¯´ø¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤òÊÝ¸î¼Ô¤¬¤¦¤Þ¤¯±é½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¿¡×¤È»Ò¤É¤â¤¬ËþÂ´¶¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È´°àú¤Ë¡É¤ä¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
»Ò¤É¤â¤ÎÍÜ°é¤Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤â¤Ä¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¿»ö¤â³Î¼Â¤Ë¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤«¤«¤ï¤ê¤¬¶¹¤¯²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¡¢£¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë²á¾ê¤ÊÎã¤Ç¤¹¡£
¡»Ò¤É¤â¤¬¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤ä¤êÊý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¥À¥á¤À¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤»¤º¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢¶¯¤¯ÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢»Ò¤É¤â¤¬²¿¤«¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤¤¤È¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤»¤Ã¤«¤¯ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈËè²óÈá¤·¤¤´é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤¤¤ä¤Ê´é¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ò¤É¤¯»ÄÇ°¤Ê´é¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ò½¤Àµ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¤Ï¶²¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¢¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢£¤Ïºá°´¶¤ò´µ¯¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤â¤Ä´üÂÔ¤¬¶¯¤¯»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¹Í¤¨¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼«Î§À¤Ï·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÁá¤¯¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤è¤ê¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤«¤é°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡×
ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¬¼ºË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¼«¿È¤ÎÉÔ°Â¤ä¡¢Èë¤á¤ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÎôÅù´¶¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤±¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á°¸þ¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤´ÈÓ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¸¤ê»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢¡ÖÁá¤¯¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤´ÈÓ¤Î¤È¤¤ÏÍ·¤Ð¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤¬¤±¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¼«Î§À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡ÖÂÔ¤Ä¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤ÇµÞ¤¬¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Î§À¤Ï°é¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀÜ¤·Êý¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
¼«¸Ê·èÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤Æ¡¢¼«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ä¤é¤µ¤ì¤ë·Á¤Î³°È¯Åª¤ÊÆ°µ¡¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÆâÈ¯Åª¤Ë¼«Î§Åª¤ÊÆ°µ¡¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼«¸Ê·èÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«¸Ê·èÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤«¤ï¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¼«¸Ê·èÄê¤¹¤ëÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤¬¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢¼«¸Ê·èÄê¤Ç¤¤ëÎÏ¤Î°éÀ®¤ò°Õ¼±¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê·èÄê¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤Æ¡¢¼«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡Ö²¿¤¬Ë¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÌÀÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖË«¤á¤Æ°é¤Æ¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ë´Ù¤ë
Æüº¢¤«¤éÊÝ¸î¼Ô¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡½¡½¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡½¡½¡Ö²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡½¡½¡Ö²¿¤ò½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢¾å¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¸Ê·èÄê¤¹¤ë¼«¿®¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ò¤Û¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÍÂ¸´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¤¤¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ä¿®Íê´Ø·¸¤ÏÄã²¼¤·¡¢¤Û¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÏÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬¤Û¤á¤¿¤ê¼¸¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¾ÞÈ³¤òÍÑ¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤òÉ¾²Á¤·¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤Î¤è¤¤¡¦°¤¤¤Î´ð½à¤òÍý²ò¤µ¤»¤ëÃÊ³¬¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ð¤«¤ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê·èÄê¤¹¤ëÎÏ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¾å¤«¤éÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤Ï»×¤¤¤È´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¼Â´¶¤µ¤»¡¢¼«¸Ê·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÃúÇ«¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹ÔÆ°¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¸Ê·èÄê¤¹¤ëºÝ¤Î¼«¿®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¼«¿®¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤ä»ëÅÀ¤Ç¡¢¥×¥é¥¹ÌÌ¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¸«Êý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¸½¾Ý¤òÂª¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ò¸«¤¬¤Á¤Ç¡¢¥×¥é¥¹ÌÌ¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤¿Ê¬¤ÎÈ¾Ê¬¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂçÊÑ¤À¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢¡ÖÈ¾Ê¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤¬¤±¤·¤ÆÆ°µ¡¤Å¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÅÀ¼çµÁ¤Ç¼«¿®¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Î¼èÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬´üÂÔ¤òÊú¤¯¤È¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤òËþÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤Ë¤¿¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Âç¿Í¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÂçÂÎ¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¸«ÀÑ¤ê¡¢¤½¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È¡û¡ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ºÅÀË¡¤ÇÂª¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¿®¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤É¤³¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡×
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï¡Ö²ÃÅÀÊý¼°¡×¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ò²ÃÅÀÊý¼°¤Ç¸«¤ë¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é²ÃÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤Î²áÄø¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿ÅÀ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÃÅÀ¼çµÁ¤È¸ºÅÀ¼çµÁ¤Îº¹¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
3¤Ä¤á¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¿Í¡×¤«¤é¡Ö»ö¡×¤Ë¾ÇÅÀ²½¤µ¤»¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤ò²ù¤¤¤Æ¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¸½¾õ¤«¤é¡¢¼¡¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Ò¤É¤â¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¤·¤¿¸¶°ø¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¡Ö¿Í¡×¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤ÆÌä¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¡Ö»ö¡×¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤Æ¸¶°ø¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¢Í¡Ö¤É¤³¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
²ÏÂ¼ ÌÐÍº¡Ê¤«¤ï¤à¤é¡¦¤·¤²¤ª¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é¡¦Áí¹ç²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø
ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é¸¦µæ²Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°Àì¹¶½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¿´Íý³Ø¡Ë¡£¸øÎ©³Ø¹»¶µÍ¡¡¦¶µ°éÁêÃÌ°÷¤ò·Ð¸³¤·¡¢´ä¼êÂç³Ø½õ¶µ¼ø¡¢ÅÔÎ±Ê¸²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÆüËÜ³Øµé·Ð±Ä¿´Íý³Ø²ñÍý»öÄ¹¡¢ÆüËÜ¶µ°é¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°³Ø²ñÍý»öÄ¹¡¢ÆüËÜ¶µ°é¿´Íý³Ø²ñÍý»öÄ¹¡¢ÆüËÜ¶µ°é¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¶¨²ñ´ä¼ê¸©»ÙÉôÄ¹¡£
¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é¡¦Áí¹ç²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø ²ÏÂ¼ ÌÐÍº¡Ë