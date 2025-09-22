2025年9月に発売されたAppleの「iPhone 17 Pro」には、冷却機構としてすでにSamsungやGoogleが導入している「ベイパーチャンバー」が採用されています。ベイパーチャンバーは製造コストが高いそうですが、今後は業界標準になっていくとみられています。Vapor Chamber Tech Keeps iPhone 17 Pro Cool - IEEE Spectrumhttps://spectrum.ieee.org/iphone-17-pro-vapor-chamberベイパーチャンバーがどんなパーツなのかは、複数の分解レ