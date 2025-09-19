女優の佐久間由衣（３０）がモデル姿を見せた。１８日までにインスタグラムで「＠ｅｌｌｅｊａｐａｎ×資生堂＠ｉｎｏｕｉ＿ｊｐ」とファッション誌のコラボ企画に登場したことを伝えた。「いいプロダクトに出会えて幸せ」と充実感を漂わせ、撮影ショットをアップ。金髪のショートボブ、ロングブーツのスタイリッシュな衣装を着こなした。佐久間は２０１７年のＮＨＫ連続テレビ小説「ひよっこ」などで注目を浴び、２３