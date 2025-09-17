ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 生徒に不適切な発言 43歳の県立高校に勤務する男性教諭を停職3カ月 教員の不祥事 時事ニュース 群馬テレビニュース 生徒に不適切な発言 43歳の県立高校に勤務する男性教諭を停職3カ月 2025年9月17日 20時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 群馬県の県立高校に勤める43歳の男性教諭が停職3カ月の懲戒処分となった 県教委によると、部活動中に生徒へ精神的苦痛を与える発言をしたという 生徒の保護者が教諭に状況を確認し、教諭が学校に報告したことから発覚した 記事を読む おすすめ記事 SixTONES森本慎太郎、広瀬すずへの“近すぎる距離感”に「しんどすぎ」ファンに広がるざわめき…“過去の交際相手”の悪夢再来か 2025年9月17日 20時12分 リアル恋人との婚約を破棄し、AIキャラと結婚した女性「言葉で愛し合った後、“最後”まであります」異次元すぎる愛の形を選んだ32歳のリアル 2025年9月17日 11時0分 横浜 インターホンで玄関を開けた女性が刺される 警察、容疑者の男を逮捕 2025年9月17日 22時10分 【ポスト石破】ネット荒れる「センス悪すぎ」「財源は？」「またばら撒き」 小林鷹之氏「定率減税」また財源なしのバラ色減税案 過去３兆円弱「２万円給付と同じ」「なぜ時限」「いい加減はよやれ」 2025年9月17日 18時28分 King Gnu井口理、結婚を発表 お相手は一般人「温かく見守って頂ければ」【発表全文】 2025年9月17日 20時0分