10月4日より放送スタートするテレビアニメ『らんま1／2』第2期（日本テレビ系／毎週土曜24時55分）より、新キャラクターが描かれたキービジュアルと、水曜日のカンパネラによるOPテーマ「ウォーアイニー」を使用した第2弾PVが解禁。また、「サンデーうぇぶり」にて、アニメ第1期の範囲の原作漫画が一挙無料公開されることも明らかになった。【写真】アニメ『らんま1／2』第2期OPテーマ使用の第2弾PV本作は『うる星やつら』『