東京世界陸上が開幕陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は13日、男子3000メートル障害予選で衝撃のハプニングが生まれた。予選2組、ラスト1周を過ぎたところで集団の中にいたジョルディ・ビーミッシュ（ニュージーランド）が障害を跳んだ後に転倒。後続の選手に顔面を踏まれた。しかし、すぐに立ち上がるとするすると上位に取りつき、8分27秒23の組2着でフィニッシュ。アクシデントの影響を感じさせず、さわやかな笑顔で歓