【高校受験対策】有料の勉強会で伝えた超効率受験勉強方をお話しします【元中学校教師道山ケイ】―思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、自身のYouTubeチャンネルで毎年恒例の「高校受験対策勉強会2025」について語った。今回の動画では、勉強会の様子や当日保護者と子どもたちに伝えた“超効率受験勉強法”について詳しく解説。「参加できなかった方も今日お伝えするやり方をお子さんに伝えていただくことで、