フジテレビの一連の性加害問題で、7月6日に放送されたフジテレビ問題検証特番「検証 フジテレビ問題〜反省と再生・改革〜」のVTR製作に携わっていた外部製作ディレクターのA氏（享年59）が9月上旬旅先で脳出血を起こし急死したことを「FRIDAY DIGITAL」が報じ、過重労働ではないかと話題になっている。【もっと読む】フジが港浩一氏と大多亮氏に“50億円請求”で中居正広氏にも「巨額訴訟」の可能性…清水賢治社長は否定せずA