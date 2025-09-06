（資料写真）６日午前１１時半ごろ、藤沢市江の島２丁目の岩場で「海で人が溺れている。『助けて』という声が聞こえた」と１１０番通報があった。親子とみられる男女２人が溺れ、いずれも救助されたが、女性は搬送先の病院で死亡した。男児は治療が続いている。神奈川県警藤沢署によると、溺れたのは４０代の女性と男児。水着ではなく、服を着ていた。現場は江の島南西部にある「岩屋橋」付近の海上で、遊泳区域にはなっていな